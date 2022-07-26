Затребована конфискация имущества экс-начальника управления упраздненного МНБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подан запрос на конфискацию в пользу государства имущества бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерал-майора Мовлама Шихалиева и членов его семьи.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на процессе в Бакинском военном суде сказал государственный обвинитель.

Прокурор затребовал конфискации имущества Шихалиева стоимостью более 9 миллионов манатов. К этому имуществу относятся недвижимость в Сабаильском и Бинагадинском районах Баку, официальная стоимость которой составляет 2 миллиона 600 тысяч манатов, на имя Шихалиева; недвижимость в городе Агдаш, Бинагадинском, Насиминском, Наримановском и Сабаильском районах города Баку официальная стоимость которой составляет 3 207, 204 тысячи манатов, на имя его супруги Айбениз Шихалиевой; недвижимость, оформленная на сына Шихалиева - Эльшана Шихалиева и его дочери Самиры Шихалиевой в Бинагадинском и Сабаильском районах города Баку стоимостью 3 288,116 тысячи манатов.

Напомним, что прокурор, выступая сегодня в Бакинском военном суде, попросил суд приговорить Мовлана Шихалиева к 14 годам лишения свободы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)