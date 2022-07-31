Азербайджанские тхэквондисты завоевали 4 медали на ЧМ

БАКУ /Trend/ - В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира среди юниоров по тхэквондо. Последний день соревнований также сложился успешно для сборной Азербайджана, передает Trend со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана.

Сегодня на пьедестал почета поднялись еще 2 тхэквондиста нашей команды, имеющей 1 золотую и 1 бронзовую медаль.

Члены сборной Бахадур Достуев (49 кг) и Юнис Гусейнов (61 кг) завоевали бронзовые медали.

Так, сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 3 бронзовые медали на 4-х дневном чемпионате мира, в котором приняли участие более 670 спортсменов из 77 стран. До Достуева и Гусейнова титул чемпиона мира завоевал Мехди Будаглы (33 кг), а Фуад Магеррамли (45 кг) взял "бронзу".

В то время как Мехди Будаглы завоевал первую золотую награду для нашей страны в соревнованиях юниоров, он подписал лучший показатель по количеству национальных медалей. До сих пор наша команда не завоевала 4 награды ни на одном чемпионате мира. До соревнований в Софии лучший результат был зафиксирован в Баку в 2014 году. Наша команда завершила этот чемпионат мира с 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Отметим, что сборная вернется на родину 2 августа. Самолет, который их доставит, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 01:40, и состоится церемония встречи команды.