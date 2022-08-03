Названо число инвалидов первой Карабахской войны, охваченных единовременной выплатой

БАКУ /Trend/ - Механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны разработан на основе принципов гуманизма и более широкого охвата программой соцобеспечения.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, единовременная выплата предоставляется не только тем, кто в настоящее время имеет статус инвалида первой Карабахской войны, но и впоследствии выздоровевшим, прошедшим реабилитацию и не имеющим в настоящее время степени инвалидности.

В то же время в случае кончины инвалида первой Карабахской войны предусматривается предоставление этой выплаты его наследникам, отметил министр.

По словам главы ведомства, эту единовременную выплату получат и те, кто ранее получал выплату в меньшем размере.

За прошедший период для реализации программы предоставления единовременной выплаты была создана электронная система, сформирована соответствующая электронная база данных, сказал Бабаев.

Министр отметил, что единовременной выплатой уже охвачено 11 тысяч человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)