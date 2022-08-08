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В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, вылечились 113 человек

Общество Материалы 8 августа 2022 16:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, вылечились 113 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом, 113 человек вылечились, один - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 802 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 789 147 человек вылечились, 9 761 – скончался, число активных больных составляет 3 152.

За последние сутки в стране проведены 2 424 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 072 185.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, вылечились 113 человек
В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, вылечились 113 человек
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