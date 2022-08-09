...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 9 августа 2022 11:48 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на командных соревнованиях V Игр исламской солидарности.

Как сообщает во вторник Trend, в первом матче Азербайджан одержал победу над Бангладеш со счетом 3:0.

Кроме того, азербайджанские спортсменки Ляман Абдулхамидова и Марзия Нурматова выиграли индивидуальные матчи. В парных соревнованиях победу одержали Назакат Гараева и Марзия Нурматова.

Также сегодня наши спортсмены встретятся со сборной Узбекистана, а завтра - Ирана.

Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости