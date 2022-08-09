Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на командных соревнованиях V Игр исламской солидарности.

Как сообщает во вторник Trend, в первом матче Азербайджан одержал победу над Бангладеш со счетом 3:0.

Кроме того, азербайджанские спортсменки Ляман Абдулхамидова и Марзия Нурматова выиграли индивидуальные матчи. В парных соревнованиях победу одержали Назакат Гараева и Марзия Нурматова.

Также сегодня наши спортсмены встретятся со сборной Узбекистана, а завтра - Ирана.