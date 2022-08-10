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В Международном аэропорту Гейдар Алиев возникли перебои в электроснабжении

Общество Материалы 10 августа 2022 15:55 (UTC +04:00)
В Международном аэропорту Гейдар Алиев возникли перебои в электроснабжении

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БАКУ /Trend/ - В связи с нарушением электроснабжения Международного аэропорта Гейдар Алиев для обеспечения электроэнергией пассажирских терминалов задействованы резервные мощности, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"В настоящее время соответствующие службы аэропорта приступили к ликвидации последствий происшествия. Предпринимаются все необходимые шаги для восстановления штатного электроснабжения бакинского аэропорта", - говорится в сообщении.

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