БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1829 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 297, вторую - 121, три и более - 1 164, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 832 547. Первую дозу вакцины получили 5 369 091, вторую - 4 859 097, три и более - 3 348 027, бустерную дозу после положительного результата теста - 256 350 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)