В Азербайджане выявлены еще 488 случаев заражения коронавирусом, вылечились 492 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 488 случаев заражения коронавирусом, 492 человека вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 803 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 790 685 человек вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 192.

За последние сутки в стране проведены 4 076 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 084 848.

(Перевод: Нубар Кулузаде)