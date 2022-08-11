БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1766 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 280, вторую - 147, три и более - 1116, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 223 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 834 313. Первую дозу вакцины получили 5 369 371, вторую - 4 859 226, три и более - 3 349 143, бустерную дозу после положительного результата теста - 256 573 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)