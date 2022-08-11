...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль Исламиады

Общество Материалы 11 августа 2022 21:24 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль Исламиады

Читайте Trend в

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Осман Нурмагомедов в соревнованиях по вольной борьбе выиграл бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Нурмагомедов со счётом 10:0 одержал победу над казахстанским спортсменом Абдиманапом Баигенжеевым.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости