Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал "серебро" Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал "серебро" на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает в четверг Trend, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов занял второе место в программе упражнений на кольцах.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.