Азербайджан за день завоевал на Исламиаде 12 медалей

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджан за день завоевал на Исламиаде в Конье 12 медалей. Тем самым количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами, достигло 25.

Как сообщает в пятницу Trend, у Азербайджана семь золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Таким образом Азербайджан в числе 56 стран-участниц Исламиады занимает по количеству медалей четвертую позицию.

В первой пятерке Турция, Иран, Узбекистан, Азербайджан и Бахрейн.

Из 56 стран-участниц на сегодня завоевали медали 34.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.