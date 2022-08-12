В Азербайджане выявлены еще 520 случаев заражения коронавирусом, вылечились 518 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 520 случаев заражения коронавирусом, 518 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 804 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 791 203 человека вылечились, 9 768 – скончались, число активных больных составляет 3 194.

За последние сутки в стране проведены 3 446 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 088 294.

(Перевод: Нубар Кулузаде)