Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, юго-восточный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 34-37, в Баку ночью - 25-27, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, местами - 40-41, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.