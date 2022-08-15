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Азербайджанская дзюдоистка прошла в полуфинал на V Играх исламской солидарности

Общество Материалы 15 августа 2022 14:52 (UTC +04:00)
Азербайджанская дзюдоистка прошла в полуфинал на V Играх исламской солидарности

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Лейла Алиева прошла в полуфинал соревнований V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, она иппоном победила спортсменку из Ирана.

Ранее в следующий этап соревнований прошли азербайджанские дзюдоисты Кенуль Алиева, Балабей Агаев, Тельман Велиев и Нариман Мирзаев.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

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