Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская женская сборная по волейболу выиграла бронзовую медаль V Игр Исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, сборная победила камерунскую команду со счётом 3:0.

Первый сет завершился со счетом 27:25, второй - 25:13 и третий - 25:17.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.