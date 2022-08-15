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Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 15 августа 2022 15:39 (UTC +04:00)
Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская женская сборная по волейболу выиграла бронзовую медаль V Игр Исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, сборная победила камерунскую команду со счётом 3:0.

Первый сет завершился со счетом 27:25, второй - 25:13 и третий - 25:17.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская сборная по волейболу завоевала бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
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