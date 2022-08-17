...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 17 августа 2022 12:27 (UTC +04:00)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, команда в составе Руслана Гасанова, Кенана Алиева и Барата Гулиева со счётом 45:32 выиграла у команды из Узбекистана.

В финале азербайджанская команда встретится с иранскими спортсменами.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах вышла в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости