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Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 17 августа 2022 18:35 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская мужская команда по дзюдо выиграла золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Ибрагим Алиев, Тельман Велиев, Эльмар Гасымов и Зелим Цкаев выиграли у турецких спортсменов со счётом 3:2.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты выиграли "золото" V Игр исламской солидарности (ФОТО)
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