...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу выиграл «золото» V Игр исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 17 августа 2022 22:39 (UTC +04:00)
Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу выиграл «золото» V Игр исламской солидарности (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу Бахрам Раджабзаде выиграл золотую медаль V Игр исламской солидарности, сообщает в среду Trend.

Кроме того, Рагим Алиев, который тоже вышел в финал, выиграл серебряную медаль.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу выиграл «золото» V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу выиграл «золото» V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу выиграл «золото» V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по кикбоксингу выиграл «золото» V Игр исламской солидарности (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости