БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1290 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 235, вторую - 184, три и более - 734, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 137 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 861 686. Первую дозу вакцины получили 5 374 137, вторую - 4 863 269, три и более - 3 364 943, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 337 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)