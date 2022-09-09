Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, прогнозируется порывистый северо-западный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 23-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28, в горах ночью – 5-10, днем - 10-15 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)