Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Утром в некоторых частях полуострова возможна небольшая морось. Умеренный северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью 16-19° тепла, днем ​​21-23° тепла, в Баку ночью 17-19° тепла, днем ​​21-23° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако днем ​​в некоторых восточных регионах возможен небольшой дождь. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем ​​25-30° тепла, в горах ночью 4-7° тепла, днем ​​8-13° тепла.