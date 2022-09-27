В министерстве здравоохранения минутой молчания почтена светлая память шехидов Отечественной войны

БАКУ/Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана минутой молчания почтена светлая память шехидов Отечественной войны, передает Trend со ссылкой на минздрав страны.

Прошло два года со дня начала Отечественной войны. 27 сентября в 12:00 руководство и члены коллегии министерства здравоохранения минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что героические сыны Азербайджана под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня вписали в историю нашей страны одну из самых славных страниц. Мусаев подчеркнул, что ценой жизни и крови наших шехидов, благодаря самоотверженности героических солдат и офицеров закончилась 30-летняя разлука с родиной, тоска по Карабаху.

Да упокоит Аллах души наших шехидов и ниспошлет исцеления нашим раненым солдатам!