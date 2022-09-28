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Создан координационный центр в связи с ранеными военнослужащими – госагентство Азербайджана

Общество Материалы 28 сентября 2022 13:03 (UTC +04:00)
Создан координационный центр в связи с ранеными военнослужащими – госагентство Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию создан координационный центр по оказанию помощи военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне страны, а также в ходе предотвращения армянских провокаций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель департамента медицинского планирования Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Хикмет Ибрагимли.

По его словам, в центральных районных больницах приняты на работу координаторы по числу раненых военнослужащих в районах.

"Ветераны принимаются в больницах вне очереди, им оказываются медицинские услуги. Если они хотят, чтобы обследование и лечение проводилось в частных больницах, им выдается направление. В случае необходимости ветеранов направляют в Баку", - сказал Ибрагимли.

Он отметил, что для оказания помощи участникам войны также создан отдельный штат психологов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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