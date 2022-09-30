Вопрос в связи с водными ресурсами Агдама, Джебраила и Физули, находится на стадии проектирования - замминистра

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с водными ресурсами городов Агдам, Джебраил и Физули, уже находится в стадии проектирования.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Он отметил, что основным направлением работы в Карабахе на предстоящий год является устранение последствий нанесенного ущерба, в связи с чем планируются меры по восстановлению лесов.

"В том числе в Зангилане и Джебраиле до конца года будут созданы лесополосы. Карабах богат водными ресурсами, что позволяет этим регионам обеспечивать свои потребности в данной сфере. Вопрос, связанный с водными ресурсами городов Агдам, Джебраил и Физули, уже находится на стадии проектирования. Также планируется строительство водохранилищ на реках Хакари и Баргюшад", - добавил Керимов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)