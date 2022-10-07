Kандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Центрального Таможенного Госпиталя Др.Эльвин Азизов рассказывает об ошущениях частых болей в горле (ФОТО)

Kандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Центрального Таможенного Госпиталя Др.Эльвин Азизов рассказывает об ошущениях частых болей в горле.

Горла эта часть человеческого организма которое находиться во внутренней части шеи перед позвонками. Под горлом подразумеваеться глотка, гортань, начальная часть пищевода и трахеи. Горла человека служит для проведения пищи и воздуха, тем самым одновременно выполняет дыхательную и глотательную функции. Кроме этого у горла есть еще защитная и голосаоброзавательная функция.

Ошущения частых болей в горле обьесняется иннервацией горла нервами которые осуществляют чувствительную иннервацию глотки. Слизистая оболочка глотки имеет богатую иннервацию, где находяться большое количество болевых рецепторов. Чувствительная иннервация глотки в основном осуществляется языкоглоточным нервом, в области носоглотки частично II ветвью тройничного нерва и в области гортаноглотки принимает участие верхний гортанный нерв. Этим и обьясняеться иррадиация боли при патологии глотки в ухо, нижнюю челюсть и наоборот причиной боли в горле может быть болезни уха, пищевода , височно-нижнечелюстного сустава.

Основными причинами частых болей в горле является острые и хронические воспалительные заболевания глотки и гортани, травмы и инородные тела глотки, гортани , пищевода, острые респираторные вирусные инфекции, термические и химические ожоги глотки, гортани, пищевода а также гастроэзофагальный рефлюкс. Причиной боли в горле может быть невралгия тройничного и языкоглоточного нерва который сопровождается частыми и интенсивными болями в горле. Частые боли в горле бывают и при заболеваниях щитовидной железы. Также частые боли в горле связаны с удлинением шиловидного отростка височной кости, который характеризуеться рецидивирующей болью в ротоглотке и называеться синдромом Игла.

Если человека беспокоит частые боли в горле в первую очередь должен подойти на консультацию отоларинголога. Нами проводиться эндоскопическое обследование глотки и гортани, при необходимости в зависимости от патологии пациент может быть направлен на компьютерную томографию КТ, магнитно - резонансную томографию МРТ, на ультразвуковое исследование шеи ( УЗИ шеи ), на лабораторные исследования показателей крови и на бактериальный посев из зева, а также в зависимости от причины заболевания пациент может быть отправлен к врачам других специальностей, таким как гастроэнтеролог, челюстно- лицевой хирург, невролог, эндокринологу.

Лечение боли в горле зависит в первую очередь от причины боли в горле. В зависимости от патологии , лечение включает в себя антисептические расстворы для полоскания горла, антисептические и масленные спреи для горла, противовирусные препараты, жаропонижающие средства также антибактериальные препараты и гастропротекторы при необходимости хирургическое лечение.

Если появилась боль в горле , не следует заниматься самолечением, нужно своевременно обратиться к специалисту для правильной диагностики и в последующем правильном лечение.