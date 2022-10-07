Субъекты фармбизнеса могут воспользоваться поддержкой Агентства по развитию МСБ - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Субъекты бизнеса, действующие в фармацевтическом секторе, могут воспользоваться рядом услуг и поддержкой, предоставляемыми Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции, организованной общественным объединением "Клуб фармацевтов", сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов.

Он отметил, что центры развития МСБ, охватывающие различные регионы, а также Дома МСБ и сеть «Друзья МСБ» являются важными инфраструктурными инструментами, которые обслуживают бизнес на всех этапах его развития и помогают в реализации инициатив.

"Кроме того, есть соответствующие инструменты поддержки в направлениях финансирования исследования внутреннего рынка, исследовательских и вспомогательных проектов, выдачи стартап-сертификатов, участия в выставках, доступа к крупным торговым сетям и т. д. Считаю, что нынешняя конференция с участием представителей компаний, действующих в фармацевтическом секторе, заинтересованных сторон и структур обеспечит благоприятную платформу для совместного обмена мнениями, а также определения перспектив развития сектора и предстоящих задач. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям в рамках государственно-предпринимательского партнерства мы станем свидетелями реализации новых успешных бизнес-проектов в фармацевтическом секторе", - добавил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)