БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 606 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 148, вторую - 201, три и более - 228, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 29 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 902 789. Первую дозу вакцины получили 5 387 156, вторую - 4 869 884, три и более - 3 383 273, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 476 человек.