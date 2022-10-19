Обеспечение социальных прав населения, возвращающегося на освобожденные земли - одна из основных задач - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Обеспечение занятости и социальных прав населения, которое вернется на освобожденные территории, является одним из главных вызовов.

Как сообщает Trend, об этом в среду сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

"Важным аспектом прав человека являются социальные институты и институты занятости. Азербайджан является страной, которая превращает социальную политику в основное направление" - сказал он.

Министр отметил, что сегодня Азербайджан входит в число стран, которые демонстрируют динамичный рост как по социальным, так и по показателям занятости.

"Одним из основных направлений деятельности является восстановление территорий, освобожденных от оккупации, их экономическая интеграция в экономику страны и региона», - сказал Бабаев.

По его словам, одна из главных целей – возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли.

«Азербайджан успешно осуществляет эту деятельность. Уже обеспечено возвращение граждан в село Агалы. Здесь им предоставляются государственные услуги через Smart DOST, центры ASAN. Эта работа проводится и для граждан, которые вернутся в Шушу, данные услуги будут предоставляться и в Агдаме, Тертере и других районах через региональные службы. Обеспечение их прав будет в числе основных направлений нашей работы, чтобы наши граждане могли развивать эти территории. Обеспечение занятости, социальных и иных прав населения, возвращающегося на освобожденные территории, является основным вызовом, стоящим перед государством», - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)