В Азербайджане назван прогнозируемый показатель среднемесячного размера пенсии по возрасту в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Среднемесячный размер пенсии по возрасту в следующем году прогнозируется на уровне выше 450 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что в следующем году прогнозируется серьезный рост среднего показателя пенсий, в целом среднемесячный предел пенсии прогнозируется на уровне выше 400 манатов.

Бабаев добавил, что реформы в области повышения заработной платы в стране показывают устойчивый результат.

"Увеличение выплат населению, в частности пенсионных выплат на 650 миллионов манатов, важно для наших пенсионеров", - отметил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)