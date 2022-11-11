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В Азербайджане назван прогнозируемый показатель среднемесячного размера пенсии по возрасту в 2023 году

Общество Материалы 11 ноября 2022 15:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван прогнозируемый показатель среднемесячного размера пенсии по возрасту в 2023 году

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Среднемесячный размер пенсии по возрасту в следующем году прогнозируется на уровне выше 450 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что в следующем году прогнозируется серьезный рост среднего показателя пенсий, в целом среднемесячный предел пенсии прогнозируется на уровне выше 400 манатов.

Бабаев добавил, что реформы в области повышения заработной платы в стране показывают устойчивый результат.

"Увеличение выплат населению, в частности пенсионных выплат на 650 миллионов манатов, важно для наших пенсионеров", - отметил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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