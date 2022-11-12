В следующем месяце семьям шехидов будет предоставлено в трех районах еще 170 квартир - министр

БАКУ /Trend/ - На сегодня из 4 000 тысяч домов, предоставленных семьям шехидов, 1000 предоставлена в регионах страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что большая часть предоставленного семьям шехидов жилья приходится на Баку и Сумгайыт.

"Это связано с числом семей шехидов, проживающих в этих городах. В декабре семьям шехидов в трех районах страны будет предоставлено 170 квартир", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)