В отношении должностного лица ГТК Нахчывана избрана мера пресечения в виде ареста

В отношении должностного лица ГТК Нахчыванской АР избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено ходатайство следователя по уголовному делу, возбужденному в СГБ Азербайджана в отношении начальника отдела регулирования таможенных тарифов и выплат Государственного таможенного комитета (ГТК) Нахчыванской Автономной Республики Аскерова Мансура Туран оглу.

Как сообщает в пятницу Trend, решением Сабаильского районного суда от 24 ноября в отношении Мансура Аскерова, присутствовавшего на заседании суда со своим адвокатом, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

В результате расследования уголовного дела были выявлены хищения в особо крупных размерах. Так, Мансур Аскеров обвиняется в хищении государственных средств на сумму 132 миллионов манатов в сговоре с группой лиц.

Из обвинения следует, что должностные лица ГТК Нахчыванской АР, в обход общей электронной системы, в которой оформляются государственные таможенные пошлины, создали вторую, неофициальную систему для сборов за ввозимые без оформления товары.

Уточняются дополнительные сведения о ходе уголовного дела.

(Перевод: Фидан Мустафаева)