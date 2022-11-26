Поддержка тренера помогла мне достичь хороших результатов – медалистка Международного кубка "Оджаг"

БАКУ /Trend/ - Поддержка тренера помогла мне достичь хороших результатов.

Об этом сказала в субботу Trend медалистка 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, юная спортсменка Наргиз Алиева.

На 1-м Международном кубке "Оджаг" Наргиз Алиева завоевала две награды – "золото" в упражнении с мячом и "бронзу" в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения.

"На занятия гимнастикой меня записала мама, тренируюсь уже около пяти лет. Тренировки проходят по-разному - бывает, что все получается, элементы выполняю чисто, а иногда допускаю ошибки, но я не расстраиваюсь, знаю, что нужно больше работать", - сказала 8-летняя спортсменка.

По словам юной гимнастки, медали она завоевала благодаря поддержке тренера и упорным тренировкам.

"В будущем мечтаю стать знаменитой гимнасткой, такой как Зохра Агамирова, Арзу Джалилова, Илона Зейналова. Хочу быть на них похожей, достигать высоких результатов. Знаю, что для этого необходимо много работать, поэтому упорно тренируюсь", - добавила Наргиз Алиева.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.