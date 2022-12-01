ЮНЕСКО включила в Список нематериального наследия ряд элементов азербайджанской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО включила в Список нематериального наследия ряд элементов азербайджанской культуры.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу организации, номинации были приняты на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Так, эти элементы включают в себя шелководство и традиционное производство шелка для ткачества (заявки были номинированы Афганистаном, Азербайджаном, Ираном, Турцией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном); культура пехлеванства: традиционные игры, спорт и борьба "зорхана" (Азербайджан); традиция пересказа анекдотов о Молле Насреддине (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан); чайная культура: символ самобытности, гостеприимства и социального взаимодействия (Азербайджан и Турция).