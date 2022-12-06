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В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 человек

Общество Материалы 6 декабря 2022 17:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 62 случая заражения коронавирусом, 37 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 298 человек вылечились, 9 984 – скончались, число активных больных составляет 292.

За последние сутки в стране проведены 2 662 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 385 915.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 человек
В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 человек
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