В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 62 случая заражения коронавирусом, 37 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 298 человек вылечились, 9 984 – скончались, число активных больных составляет 292.

За последние сутки в стране проведены 2 662 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 385 915.

(Перевод: Нубар Кулузаде)