Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки. Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометерологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 776 до 771 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.

Завтра в ряде восточных районов Азербайджана местами есть вероятность осадков, утром и ночью туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)