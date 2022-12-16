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В медицинском университете будет создана кафедра экстренной медицины

Общество Материалы 16 декабря 2022 09:56 (UTC +04:00)
В медицинском университете будет создана кафедра экстренной медицины

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджанском медицинском университете будет создана кафедра экстренной медицины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня, на церемонии открытия симпозиума "Совершенствование системы скорой помощи в Азербайджане", сообщил ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

Он отметил, что обучение экстренной медицинской помощи уже включено в программу.

"Эта специальность будет преподаваться студентам со следующего года," - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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