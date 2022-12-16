В медицинском университете будет создана кафедра экстренной медицины

БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджанском медицинском университете будет создана кафедра экстренной медицины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня, на церемонии открытия симпозиума "Совершенствование системы скорой помощи в Азербайджане", сообщил ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

Он отметил, что обучение экстренной медицинской помощи уже включено в программу.

"Эта специальность будет преподаваться студентам со следующего года," - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)