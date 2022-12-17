В Зангилане прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная акция по посадке деревьев была проведена в Зангиланском районе с целью восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, передает в субботу Trend.

Как сообщил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов, в акции по посадке деревьев с участием должностных лиц минэкологии были высажены саженцы восточного платана и обыкновенной ясени, выращенные на питомниках министерства, подходящих для местных климатических условий, и посеяны семена дуба.

"Лесовосстановительные работы и посадка деревьев продолжаются во всех районах республики", - сказал он.