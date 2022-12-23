Новое воплощение Rolls-Royce Phantom (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Новое воплощение Phantom, Phantom Series II, дебютирует в шоуруме Rolls-Royce Motor Cars Baku на эксклюзивном мероприятии для СМИ.

Rolls-Royce Phantom занимает непревзойденное положение на вершине мира роскоши. В соответствии с пожеланиями клиентов, Phantom Series II включает в себя лишь незначительные визуальные и эстетические улучшения.

Франк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии, прокомментировал : «С новым выражением Phantom мы сохранили всё, что нравится нашим клиентам в этом превосходном и роскошном автомобиле; тонкие, но значимые улучшения отражают их меняющиеся вкусы и требования».

Например, тонкое геометрическое изменение решетки “Pantheon” делает почетный значок «RR» и фигурку «Дух экстаза» более заметными, если смотреть спереди. Сама решетка теперь освещена, а фары украшены замысловатыми звёздными огнями, вырезанными лазером, что еще больше выделяет присутствие Phantom в ночное время. Боковой профиль дополнительно усилен комплектом новых колес. Доступно трёхмерное фрезерованное колесо из нержавеющей стали с треугольными гранями. В качестве альтернативы Phantom может быть украшен поистине элегантным дисковым колесом, напоминающим автомобили Rolls-Royce 1920-х годов.

Роскошный интерьер Phantom почти не изменился: рулевое колесо стало немного толще, что обеспечивает более тесную связь между владельцем и автомобилем.

Phantom и Phantom Extended имеют собственные характеры, представляющие два разных центра власти. В настоящее время Phantom предпочитает постоянно растущее число клиентов, желающих самостоятельно сесть за руль. Для тех же, кто предпочитает наслаждаться поездкой с заднего сиденья, Phantom Extended предлагает непревзойденный супер-роскошный опыт владения автомобилем с водителем.

Каждый Phantom служит «чистым холстом» для персонализации Bespoke, истинным отражением индивидуального стиля и характера клиентов.

Байрам Ягубов, Генеральный директор компаний Improtex Motors и Rolls-Royce Motor Cars в Баку, подчеркнул: «Являясь флагманским продуктом марки, Phantom привлекает элитных клиентов Rolls-Royce в Азербайджане. Успешные, иногда лишь в своей области, а иногда и широко известные, это решительные и требовательные люди. Phantom всегда был таким, каким хочет его видеть клиент; не только «лучшая машина в мире», но и лучшая машина для них и их мира».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Phantom Series II: WLTP комбинированный: выбросы CO2: 351-362 г/км; Расход топлива: 17,7-18,2 миль на галлон / 15,5-16,0 л/100 км.

• Phantom Extended Series II: WLTP комбинированный: выбросы CO2: 353-365 г/км; Расход топлива: 15,6-16,2 л/100 км.