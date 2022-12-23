Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане учреждается новая медаль

Общество Материалы 23 декабря 2022 13:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане учреждается новая медаль

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается новая медаль.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе" для сотрудников органов внутренних дел".

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости