БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается новая медаль.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе" для сотрудников органов внутренних дел".

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)