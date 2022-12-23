БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародовано число членов семей шехидов и ветеранов, не привлеченных в службы занятости.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что численность этой категории граждан составляет 5 431 человек.

"3 957 из них отказались от привлечения в те или иные службы занятости. А 1 393 человека не могли быть привлечены к службам из-за того что у них есть работа и заработок", - сказал Аббасбейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)