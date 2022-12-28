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Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)

Общество Материалы 28 декабря 2022 14:20 (UTC +04:00)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова назначен новый директор Абшеронской центральной районной больницы. Им стал Азер Исмайлов.

Как сообщает в среду Trend, новый директор был представлен сегодня коллективу.

Выступив на мероприятии, Вугар Гурбанов дал соответствующие указания и поручения по обеспечению оказания качественной медицинской помощи в Абшеронской центральной районной больнице.

Отметим, что в 2005 году Азер Исмайлов окончил лечебно-профилактический факультет Азербайджанского медицинского университета. В 2006-2010 годах обучался на юридическом факультете Нахчыванского государственного университета, в 2009-2015 годах - на медицинском факультете Эгейского университета (Ege Üniversitesi) в Турции по специальности "Общая хирургия".

В 2017-2021 годах работал директором Евлахской центральной районной больницы, а в 2021-2022 годах-Республиканской клинической больницы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
Назначен новый директор Абшеронской центральной больницы (ФОТО)
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