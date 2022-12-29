Назначен новый директор Республиканского перинатального центра - TƏBİB (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначен новый директор Республиканского перинатального центра.

Как сообщает в четверг Trend, приказ об этом подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, директором Центра назначена известный акушер-гинеколог Мехрибан Адиль гызы Абаскулиева.

Новый директор была представлена сегодня коллективу.

Выступив на мероприятии, Вугар Гурбанов дал соответствующие указания и поручения по обеспечению оказания качественной медицинской помощи в Республиканском перинатальном центре.

Отметим,что Мехрибан Абасгулиева в 1980-1986 годах училась в Азербайджанском медицинском университете (АМУ), в 1986-1987 годах - в интернатуре АМУ. В 1988-1994 годах работала акушером-гинекологом в женской консультации №1, а в 1994-1998 годах занимала должность главврача. В 1998-2000 годах работала в Городской клинической больнице №3 на должности заместителя главного врача. С 2000 года была главным врачом родильного дома №2 Сабунчинского района города Баку.

Абасгулиева участвовала в различных международных конференциях и тренингах в таких странах, как Турция, Россия, Португалия, Дания, Греция, Пакистан, Индонезия.

В 2007-2021 годах была председателем Сабунчинской районной организации партии "Ени Азербайджан".

Является кандидатом медицинских наук.

(Перевод: Фидан Мустафаева)