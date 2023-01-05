Возрождение виноградарства и виноделия Карабаха - вновь разводятся карабахские сорта (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:51)

БАКУ /Trend/ - Вновь разводятся сорта карабахского винограда.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия местные сорта винограда, находящиеся под угрозой исчезновения, выращиваются быстрыми методами с целью увеличения производства и экспортного потенциала национальных брендов.

Гара Лкени, один из редких сортов карабахского винограда, является самым ценным техническим сортом черного винограда в Азербайджане. Для обеспечения производителей качественным посевным материалом, выявляются и отбираются перспективные местные сорта. Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия подписал договор о научном сотрудничестве с Федеральным научно-исследовательским учреждением по селекции винограда ФРГ "Гейльвайлерхоф" для изучения современными методами генетического разнообразия местных сортов винограда. Согласно договору, 28 апреля 2022 года лозы сорта винограда Гара Лкени были отправлены в Институт виноградарства Гейльвайлерхоф для проведения анализа с использованием молекулярно-генетических, ампельных и фенотипических дескрипторов.По результатам анализов было подтверждено, что сорт имеет генетически чистый профиль.

Цифровое описание ценных местных сортов азербайджанского винограда по современным протоколам и методам Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), составление основных морфогенетических признаков сортов винограда в отдельности для каждого сорта и размещение их в Международном каталоге сортов (VIVC) позволяет доказать, что они являются нашими национальными сортами. В цифровом описании отечественных сортов винограда важную роль играют основные диагностические признаки зеленой плодоножки, молодого листа, сформировавшегося листа, грозди, плодов и семян, энокарпологические и энохимические показатели урожая.

(Перевод: Фидан Мустафаева)