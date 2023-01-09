Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 9 января, на территории страны продолжаются осадки в виде снега, местами интенсивные.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня сказал директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев.

Вердиев также отметил, что минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2 ºС, в горных районах -14-17 ºС мороза, в низменных районах - до 3 ºС мороза.

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