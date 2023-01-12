В Баку прошел экзамен в порядке экстерната (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для учащихся, желающих досрочно завершить любой уровень общего образования, был проведен экзамен в порядке экстерната.

Об этом сообщили в четверг Trend в Управлении образования города Баку.

Согласно информации, в экзамене приняли участие восемь учащихся, имена которых были представлены общеобразовательными учреждениями с соответствующим сопроводительным письмом. Их результаты будут оцениваться по 100-балльной шкале комиссией, созданной Управлением образования города Баку.

Отметим, что в соответствии с "Правилами досрочного завершения начального, общего среднего и полного среднего образования общеобразовательной ступени", утвержденными соответствующим приказом министерства науки и образования Азербайджана, возможность досрочного завершения образовательного уровня по общеобразовательной ступени относится только к учащимся III класса начального образования, VIII класса общего среднего образования, X класса полного среднего образования.

(Перевод: Фидан Мустафаева)