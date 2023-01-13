Гирканские леса будут внесены в список наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В 2023 году может быть успешно завершена деятельность по включению гирканских лесов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, в связи с этим уже были представлены последние итоговые документы, и никаких возражений с противоположной стороны не поступало.

"В то же время продолжаются международные проекты, связанные с грязевыми вулканами и Загатальским заповедником. Загатальский биосферный заповедник в скором времени станет более доступным для граждан", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)