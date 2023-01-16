В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, вылечились 11 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 случая заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, 1 - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 872 человека вылечились, 10 050 – скончались, число активных больных составляет 457.

За последние сутки в стране проведены 676 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 458 556.

(Перевод: Фидан Мустафаева)