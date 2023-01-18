"Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку на самолётах Boeing 737-800. Полёты из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана будут выполняться, начиная с 17 февраля, дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Благодаря расширению международной программы полётов из Санкт-Петербурга у жителей региона появятся новые возможности путешествий без пересадок в Москве. В текущем сезоне пассажирам доступны прямые перелёты из Северной столицы в Анталью, Стамбул, Дубай, Ташкент, Самарканд и Ереван", - сообщили в авиакомпании.