В Азербайджане выявлены еще 75 случаев заражения коронавирусом, вылечились 59 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 75 случаев заражения коронавирусом, 59 человек вылечились, шестеро - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 001 человек вылечились, 10 060 – скончались, число активных больных составляет 464.

За последние сутки в стране проведены 2 851 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 464 270.

(Перевод: Нубар Кулузаде)